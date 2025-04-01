RCC Hard возобновила сотрудничество с бывшим чемпионом Виктором Баталовым

Экс-чемпион RCC Hard Виктор Баталов и глава лиги Николай Клименко провели встречу, по итогам которой было объявлено о возвращении господина Баталова в организацию, сообщает пресс-служба лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава лиги RCC Николай Клименко (слева), экс-чемпион в полулегком весе Виктор Баталов (справа)

Фото: Пресс-служба RCC Глава лиги RCC Николай Клименко (слева), экс-чемпион в полулегком весе Виктор Баталов (справа)

Фото: Пресс-служба RCC

Виктор Баталов подписал новый контракт с лигой на прежних условиях, однако титул чемпиона в полулегком весе остается вакантным. 3 мая в Екатеринбурге он проведет бой за титул против Шохруха Курьера Джиянова.

«Наши недопонимания закрыты. Я думаю, что была проделана работа над ошибками, и у Виктора есть большой потенциал. 3 мая мы сделаем чемпионский реванш против Курьера. Первый бой был очень близким»,— сказал господин Клименко.

Виктор Баталов, в свою очередь, заявил о желании вернуть себе титул.

Напомним, в начале марта RCC Hard объявила о прекращении сотрудничества с Виктором Баталовым из-за отказа бойца защищать титул по спортивному принципу и на условиях подписанного контракта. Титул чемпиона был объявлен вакантным.

Турнир RCC Hard 14 состоится 3 мая на арене Академии единоборств РМК. Ожидается, что в карде пройдет бой Гаджи Автомата и Мамуки.

Полина Щуцкая