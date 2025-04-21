В Сочи усилили работу по выявлению нарушителей на выделенных полосах

Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи совместно с инспекторами ДПС усилили контроль за водителями, которые используют выделенную полосу А, предназначенную для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов рассказал, что выделенные полосы помогают автобусам двигаться без задержек и соблюдать расписание. Однако некоторые водители частных автомобилей нарушают правила, пытаясь проехать по этой полосе, что приводит к заторам и затрудняет работу общественного транспорта. В связи с началом летнего сезона контроль в этой области будет усилен, и мониторинг охватит все районы курорта.

В результате совместной работы с ДПС за один день было выявлено 21 нарушение. Также в Сочи активизировалась эвакуация неправильно припаркованных автомобилей, особенно в местах с запрещающими знаками и зонах для маломобильных граждан. В городе задействовано 18 эвакуаторов для легковых автомобилей и один для грузовых.

«Ъ-Сочи» писал, что специалисты ГАИ выявили 40 нарушений ПДД в Хостинском районе города при помощи скрытого контроля. Основные нарушения касались выезда на встречную полосу, управления в состоянии опьянения и игнорирования правил обгона и перевозки.

Мария Удовик