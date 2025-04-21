В Сочи выявили 40 нарушений ПДД в рамках скрытого дорожного патрулирования

Сотрудники ГАИ Сочи в период с 1 по 18 апреля 2025 года зафиксировали десятки нарушений ПДД в Хостинском районе города при помощи скрытого контроля. Основные нарушения касались выезда на встречную полосу, управления в состоянии опьянения и игнорирования правил обгона и перевозки, сообщает пресс-служба курортного ведомства в своем Telgeram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспекторы дорожно-патрульной службы фиксировали действия водителей и пешеходов без внешней идентификации патрульного автомобиля. Среди выявленных нарушений — выезд на полосу встречного движения, управление транспортом в состоянии опьянения, отсутствие регистрации автомобиля, а также несоблюдение правил перевозки детей.

Специалисты также выявили случаи игнорирования требований дорожных знаков при развороте, движения по встречному направлению на односторонних улицах, а также управления автомобилями с тонировкой, не соответствующей установленным нормам.

Контролю подвергались и участники движения на электросамокатах. Также зафиксированы эпизоды непредоставления преимущества пешеходам и нарушения со стороны самих пешеходов.

Госавтоинспекция Сочи подчеркивает, что даже при отсутствии визуального контакта с патрульным автомобилем контроль за дорожной обстановкой осуществляется в непрерывном режиме.

Мария Удовик