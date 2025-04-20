Прекращены полномочия курского депутата Максима Васильева

18 апреля на внеочередном заседании Курской областной думы прекратили полномочия депутата Максима Васильева, который мог дать показания по делу экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова о хищении средств из бюджета. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального парламента.

Максим Васильев подал письменное заявление о сложении полномочий. Постановление вступило в силу сразу после принятия. Ряд СМИ сообщал, что парламентарий находится в зоне СВО. Он был избран в 2021 году в рамках седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5.

Васильев окончил Курский филиал РГСУ по специальности «Информационные системы и технологии» в 2007 году и «Государственное и муниципальное управление» в 2011 году. С 2000 года работал индивидуальным предпринимателем. С 2019 по 2022 год он занимал должность заместителя директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ в Москве. Переизбирался парламентарием с 2003 года.

Ранее сообщалось, что Максим Васильев и генеральный директор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков могли дать показания по делу бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. По данным ТАСС, их имена фигурируют в материалах расследования. Смирнов и Дедов задержаны 15 и 16 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что они похитили не менее 1 млрд руб. из бюджета региона.

Подробнее о ходе уголовного дела — в публикации «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».

Анна Швечикова