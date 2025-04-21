Житель Крымска предстанет перед судом за незаконное хранение оружия

Следственный отдел ОМВД России по Крымскому району передал в суд дело 52-летнего местного жителя, незаконно хранившего охотничье ружье, боеприпасы и порох. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации следователей, мужчина в 2021 году унаследовал от отца спортивно-охотничье нарезное ружье и хранил его без соответствующего разрешения. Помимо огнестрельного оружия, в доме обвиняемого правоохранители обнаружили боеприпасы, около 50 патронов в портсигаре, а также два вида пороха общим весом 360 г.

Уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что следственный отдел ОМВД России по Кавказскому району завершил расследование дела против 22-летнего жителя станицы Казанской. По данным следствия, молодой человек взял у знакомого охотничье ружье и незаконно хранил его без разрешения, спрятав под деревом в овраге.

Анна Гречко