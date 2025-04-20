Жителя Кавказского района Кубани будут судить за незаконное хранение оружия

Следственный отдел ОМВД России по Кавказскому району завершил расследование дела против 22-летнего жителя станицы Казанской. Его обвиняют в нарушении статей 222 и 223 УК РФ (незаконное хранение и переделка оружия), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По данным следствия, молодой человек взял у знакомого охотничье ружье и незаконно хранил его без разрешения, спрятав под деревом в овраге. Позже он укоротил ствол и приклад ружья, вернув его в тайник.

Полиция задержала злоумышленника при попытке перепрятать оружие. Экспертиза подтвердила, что переделанное ружье пригодно для стрельбы. Уголовное дело направлено в суд, санкции по статьям предусматривают до шести лет лишения свободы.

Андрей Николаев