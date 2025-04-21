Детский омбудсмен Удмуртии посетила подростков-фигурантов дела о надругательстве

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева встретилась с ижевскими подростками, обвиняемыми в надругательстве над сверстником. Несовершеннолетние сейчас находятся под стражей. Детский омбудсмен сообщила об этом во «ВКонтакте».

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«Для всех (в том числе пострадавшего.— "Ъ-Удмуртия") организован учебный процесс, подготовка к экзаменам. У ребят есть все необходимое: питание, прогулки, учебники, книги из библиотеки. Организована индивидуальная воспитательная работа, с каждым работают психологи»,— написала госпожа Авдеева. С каждым из обвиняемых работают адвокаты.

С потерпевшим и его матерью взаимодействуют кризисные психологи. Детский омбудсмен добавила, что с педагогами и соцработниками обсудили вопросы, связанные с организацией учебного процесса и взаимодействия с семьями несовершеннолетних. «У ребят сейчас много времени, чтобы все обдумать, переосмыслить, сделать правильные выводы»,— написала госпожа Авдеева.

Напомним, по версии следствия, 3–4 апреля несовершеннолетние фигуранты надругались над сверстником, находясь в арендуемой его матерью квартире. Как рассказали близкие 16-летнего потерпевшего Telegram-каналу «Осторожно, новости», обвиняемые избивали его пряжкой ремня, били молотком по коленке, где стоит имплантат, стреляли в упор из пневматики, заставляли оголяться и снимали все это на видео. Собеседники издания указывают, что пострадавшему сбрили волосы и надругались с помощью швабры. Кроме того, добавляют близкие жертвы, фигуранты заставляли потерпевшего звонить матери и просить для них денег. Всего в СИЗО находятся пятеро несовершеннолетних. Дело находится на контроле председатель Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Подробнее об этом читайте в материале «Малолетний досуг».