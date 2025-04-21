Строитель фиджитал-центра в Воронеже отремонтирует «Молекулу ДНК» за 11 млн

Подряд на восстановление арт-объекта «Слава Советской науке» (в народе — «Молекула ДНК») у парка «Орленок» в центре Воронежа получило местное ООО «Строительное управление-35» Виталия Кулакова. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арт-объект «Слава Советской науке» в Воронеже, известный как «Молекула ДНК»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Арт-объект «Слава Советской науке» в Воронеже, известный как «Молекула ДНК»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания была единственным участником аукциона, из-за чего его признали несостоявшимся. Тем не менее, контракт решили заключить с «СУ-35», согласно его ценовому предложению в 10,8 млн руб. Оно равняется начальной стоимости подряда.

Работы требуется выполнить с 22 апреля до 20 июля 2025 года. Гарантия на них составит не менее четырех лет. Как пояснял в конце марта мэр Сергей Петрин, планируется усилить фундаменты, восстановить существующие конструкции и изготовить новые элементы памятника. Из-за сложности конструкции и значительного износа наземную часть демонтируют «с сохранением максимального количества декоративных элементов». После завершения работ ее установят обратно. Согласно сообщениям в соцсетях, демонтаж уже начался.

«СУ-35» известно в Воронеже строительством фиджитал-центра на Петровской набережной. Компания получила этот контракт в августе прошлого года за 106,2 млн руб. Работы должны были завершиться в декабре, но их продлили до 1 июня 2025 года.

Алина Морозова