На обновление «Молекулы ДНК» в Воронеже выделили 10,8 млн рублей

Администрация Воронежа объявила аукцион по выбору подрядчика для восстановления арт-объекта «Слава Советской науке» (в народе — «Молекула ДНК») у парка «Орленок». Начальная цена контракта составляет 10,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник «Молекула ДНК» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Памятник «Молекула ДНК» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — городской бюджет. Работы требуется выполнить с 22 апреля до 20 июля 2025 года. Гарантия на них составит не менее четырех лет.

В конце прошлой недели мэр Сергей Петрин пояснял в своем Telegram-канале, что планируется усилить фундаменты, восстановить существующие конструкции и изготовить новые элементы памятника. Из-за сложности конструкции и значительного износа наземную часть демонтируют «с сохранением максимального количества декоративных элементов». После завершения работ ее установят обратно.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 8 апреля, итоги планируется подвести 10 апреля.

«Молекула ДНК» была установлена на пересечении улиц Фридриха Энгельса, Мира и Феоктистова в Воронеже во второй половине XX века. По словам господина Петрина, в последний раз ее реставрировали 15 лет назад.

Алина Морозова