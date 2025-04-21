В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов из-за тумана

В аэропорту Сочи с вечера 20 апреля задержали 14 рейсов на вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас идет регистрация на рейсы в Челябинск и Екатеринбург — задержка составляет около 12 часов. Самолеты в Стамбул и Москву уже вылетели, завершена посадка на рейс в Анталью. Пассажирские лайнеры в Ульяновск, Москву, Уфу, Санкт-Петербург и Новосибирск пока остаются на земле.

Вероятной причиной массовых задержек стало ухудшение погодных условий: в ночь на 21 апреля в Сочи опустился густой туман. В дальнейшем расписание рейсов также может быть скорректировано.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 21 апреля прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди с грозами. В некоторых районах региона ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.

Анна Гречко