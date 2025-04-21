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На Кубани 21 апреля прогнозируют дожди с грозами

На Кубани 21 апреля прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Краснодарского ЦГМС.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В некоторых районах края ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. Утром в регионе возможен туман. Ветер южный и юго-западный 4–9 м/с, днем местами порывы усилятся до 12–14 м/с.

В предгорьях воздух прогреется до +14…+19°, в горах — до +11°. На Черноморском побережье температура составит +12…+17°.

В Краснодаре синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и дневную температуру +16…+18°. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Анна Гречко

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