Мирные планы развернут в Лондоне

На неделе Москва и Киев «заключат сделку» — такие надежды выразил американский президент Дональд Трамп. США, европейские страны и Украина встретятся в эти дни в Лондоне, чтобы согласовать прекращение огня. Тем временем объявленное Россией 30-часовое пасхальное перемирие завершилось в полночь. Стороны не стали пролонгировать режим прекращения огня. Как заявил вечером 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин не давал команду продлить перемирие. За время паузы в военных действиях Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима тишины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / Reuters Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Встреча в Лондоне, о которой говорит Трамп, станет продолжением парижских переговоров, состоявшихся 17 апреля. Во Франции Вашингтон представил свой мирный план союзникам. Предложения после передали и Москве. Официально условия перемирия не раскрывались. Однако, по информации американских СМИ, предполагается, что за Россией признаются потерянные Киевом территории, дискуссия о вступлении Украины в НАТО приостанавливается. Кроме того, обсуждается смягчение антироссийских санкций.

Насколько стороны близки к заключению соглашения? “Ъ FM” обсудил перспективы урегулирования конфликта с американистом, членом Российского совета по международном делам Алексеем Наумовым: «Одна из самых судьбоносных недель с момента начала конфликта. Главный объективный фактор состоит в том, что США хотели как можно скорее завершить конфликт или выйти из роли посредника. Необходимо понимать, что Дональд Трамп в итоге давит только на украинскую сторону. Финальные контуры будет определять Вашингтон как главный спонсор украинской армии, так считают сейчас в команде Трампа. Думаю, что украинской стороне будет предъявлен итоговый вариант договора.

В любом случае Киев вынужден пойти на уступки или потеряет американскую поддержку. Здесь позитивного сценария для украинской стороны не просматривается.

Как считает Дональд Трамп, у него есть, что предложить российской стороне. Более того, американский президент полагает, что он может вынудить Европейский союз снять ряд санкций. По его мнению, Москва будет готова в обмен на признание европейцами российских требований и территорий отказаться от своих условий частично, например, от демилитаризации или, возможно, согласиться с тем, что Украина не признает другие территории российскими, просто взяв на себя обязательства не пытаться вернуть их силой».

Госсекретарь США Марко Рубио 17 апреля назвал парижские переговоры конструктивными. Но днем позже он заявил о том, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если не будет достигнуто никакого прогресса. Вероятно, объявление перемирия на Пасху — это реакция на слова госсекретаря, считает президент ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Все это происходит накануне последнего этапа переговоров, которые намечаются в Лондоне. Нельзя исключить, что там может быть достигнута какая-то договоренность.

Речь пойдет о более длительном прекращении огня, а потом уже о начале переговоров. Они будут долгие и мучительные для обеих сторон, пожалуй, и для посредников тоже.

И Европа уже участвует. Американцы ведь вначале решили, что они смогут все сделать без ЕС. Потом они осознали, что большинство санкций введено как раз на европейском направлении. То, что она будет что-то со своей стороны предлагать, я думаю, что это и гарантия безопасности Украине, а, может быть, даже и России. А учитывая те роли, которые хотят играть Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц, это существенный элемент в укреплении европейской позиции».

В выходные президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить паузу в военных действиях. Он призвал на 30 дней отказаться как минимум от ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданским объектам. За несколько часов до полуночи в украинском МИД сообщили, что не получили от Москвы ответ на запрос о продолжении пасхального перемирия. В США и Великобритании 20 апреля заявляли, что приветствовали бы его пролонгацию. Однако в российском дипведомстве усомнились в эффективности режима тишины. Там указали на то, что Киев неоднократно нарушал паузу в боевых действиях.

Объявление пасхального перемирия на 30 часов не оставило посредникам времени на размышления, говорит приглашенный исследователь Европейского университетского института во Флоренции Александр Баунов, (признан Минюстом РФ иноагентом): «Одностороннее объявление внезапного прекращения боевых действий должно в том числе застать противника врасплох. Так Трамп действует сам, мы наблюдаем это ежедневно. У Владимира Путина сейчас очень много публичных выступлений, встреч. Ни в одном из них идея пасхального перемирия, в отличие от идеи рождественско-новогоднего, не звучала. Она очевидна. Видимо, эта идея зрела, но ее держали в тайне. Для европейцев Пасха и следующий понедельник, Духов день, это традиционные выходные, чиновники на местах в минимальной комплектации, все отдыхают, кроме дежурных министров и дипломатов. Обдумать реакцию, согласовать ее внутри команды в треугольнике Вашингтон—Киев—Европейский союз сейчас практически нереально, а дедлайн очень короткий.

Должен ли состояться пересмотр плана, который комментировал Кит Келлог, и который Вашингтон намерен представить в Лондоне? Нет, пока это неофициальное предложение. Они все отрабатывают версии. Это логичная позиция. Понятно, что Россия не отойдет от нынешней линии боевых действий назад. Кстати, напоминаю, что Келлог еще предлагал создать демилитаризованную зону по обе стороны от линии фронта. Я так понимаю, Россия на это не согласна. Реакция нужна в виде простого да или нет. Кроме того, это некоторый сюрприз, который должен обескуражить, а также способ отложить гнев Трампа».

The Washington Post пишет, что все больше европейских стран вместо поставок вооружения Киеву готовы инвестировать в оборонную промышленность Украины. По данным The Wall Street Journal, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф может приехать в Россию уже на этой неделе. Это произойдет после встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне.

Также издание сообщает, что в Белом доме предлагают присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской атомной электростанции, якобы это поспособствует урегулированию конфликта.

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Александра Абанькова