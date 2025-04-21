Курьера телефонных мошенников из Екатеринбурга отправили на 10 лет в колонию

Городской суд Режа (Свердловская область) назначил 10 лет колонии строгого режима жителю Екатеринбурга, который был курьером телефонных мошенников. Его судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе прошлого года он вступил в сговор с неизвестными через социальные сети и участвовал в телефонных мошенничествах, направленных на пожилых людей. Они звонили жертвам, представляясь родственниками или их адвокатами, утверждая, что якобы попали в аварию и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Для «решения» проблемы просили деньги и вещи первой необходимости, которые должен был передать курьер, роль которого исполнял осужденный. За один день в Реже мошенникам удалось обмануть троих человек, причинив ущерб более 379 тыс. руб.

Осужденный не признал вину, но суд назначил ему наказание, частично сложив наказание с предыдущим приговором Талицкого районного суда. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших по взысканию похищенных денег. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в первом квартале 2025 года почти половина пользователей в Свердловской области столкнулась с «традиционным» телефонным мошенничеством, несмотря на рост атак злоумышленников в мессенджерах. Доля пользователей, которым звонили мошенники, выросла почти на 8% и составила 43%.

Ирина Пичурина