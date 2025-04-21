Назначен врио главы Гаврилов-Ямского района

Временно исполнять обязанности главы Гаврилов-Ямского района будет Андрей Романюк, сообщили в администрации. Напомним, что глава Андрей Сергеичев 17 апреля был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Гаврилов-Ямского района Фото: Администрация Гаврилов-Ямского района

«Администрация района продолжает работу в штатном режиме. Временно исполняет обязанности главы района Андрей Юрьевич Романюк. Реализация всех начатых и запланированных проектов в районе будет продолжена»,— сообщили утром 21 апреля в администрации.

Андрей Романюк — первый заместитель главы администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Алла Чижова