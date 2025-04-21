Удмуртия получила первую партию саженцев хвойных деревьев из Белоруссии

В Удмуртию поступила первая партия саженцев хвойных деревьев объемом 2,8 тыс. штук из Белоруссии, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. 17 апреля собственнику продукции после исследований выдали акт фитосанитарного контроля — партию саженцев ели, можжевельника и туи допустили к реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

Напомним, Удмуртия экспортировала в Белоруссию, Казахстан и Киргизию 514,6 т шампиньонной грибницы с начала 2025-го, что на 18% больше, чем в 2024-м. Кроме того, регион поставляет в Белоруссию семена вики: в январе-феврале 2025-го туда отправили 44 т семян, что в два раза больше при сравнении год к году.