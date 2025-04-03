Более 500 тонн шампиньонной грибницы экспортировали из Удмуртии с начала года

514,6 т шампиньонной грибницы экспортировали из Удмуртии в Белоруссию, Казахстан и Киргизию с начала 2025-го, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

28 марта специалисты управления проконтролировали отправку 37,5 т грибницы в Казахстан. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, и собственнику продукции были выданы два фитосанитарных сертификата.

Напомним, 5,4 тыс. веников из березы, дуба, пихты и эвкалипта экспортировано из Удмуртии в Казахстан, Азербайджан, Израиль и ОАЭ с начала 2025 года.