В Ярославле продают «Дом Чарышникова»

В Ярославле на продажу выставлен объект культурного наследия федерального значения «Дом Чарышникова (костел), сер. XVIII-2-я пол. XIX вв.». Здание расположено на улице Кооперативной, 19. Торги объявлены в системе «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС. Фото: ГИС.

Два года назад объект был изъят судом у собственника. Сейчас его выставили на продажу за 38,6 млн руб. Причем стоимость восстановительных работ почти в семь раз превышает стоимость здания и составляет 263 млн руб. Здание продается вместе с участком площадью 2,2 тыс. кв.м

Инициаторами аукциона выступают областная служба охраны объектов культурного наследия и региональное министерство имущественных отношений. Нового владельца здания, который должен будет проводить работы по сохранению исторического объекта, планируют выбрать 23 мая.

Алла Чижова