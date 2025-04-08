ХК СКА объявил о расторжении контракта с нападающим Евгением Кузнецовым

Петербургский хоккейный клуб СКА и нападающий Евгений Кузнецов по обоюдному согласию расторгают контракт. Об этом поздно вечером 8 апреля официально сообщила пресс-служба армейского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК СКА Фото: Пресс-служба ХК СКА

«Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в кратком сообщении на сайте ХК СКА.

Напомним, что бывший игрок НХЛ пополнил состав армейцев с берегов Невы перед началом сезона 2024/2025. В регулярном чемпионате Евгений Кузнецов провел 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. В плей-офф он сыграл шесть встреч и отметился 3 (1+2) результативными баллами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что нападающий СКА Иван Демидов принял решение уже в этом сезоне присоединиться к клубу НХЛ «Монреаль Канадиенс». В свою очередь, еще один форвард красно-синих Арсений Грицюк, по всей видимости, перебирается в «Нью-Джерси Дэвилз».

Андрей Цедрик