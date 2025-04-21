Минкоммерции КНР ответило на намерения США изолировать экономику Китая

Китай ответил на намерения США заключать сделки с другими странами, чтобы изолировать экономику КНР. Согласно заявлению Минкоммерции КНР, если это произойдет, Пекин примет равносильные контрмеры.

«Следует особо отметить, что Китай выступает решительно против любых сделок, которые заключаются за счет принесения в жертву интересов Китая. …У Китая есть решимость и есть возможности защищать свои интересы»,— говорится в тексте заявления.

В тексте также отмечается, что в вопросе «взаимных пошлин» все стороны должны стоять на стороне справедливости и защищать международные торгово-экономические правила и многостороннюю торговую систему.

16 апреля WSJ сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует убедить более 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на отмену пошлин на импорт, введенных Белым домом. Меры должны заставить Пекин сесть за стол переговоров с Вашингтоном.

10 апреля США подняли пошлины на все китайские товары со 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. Затем, по информации Reuters, Китай призвал другие страны совместно бороться с пошлинами Трампа. После президент США пригрозил КНР пошлинами в 245%.