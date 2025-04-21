Власти США намерены лишить Гарвардский университет еще $1 млрд финансирования

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила о намерении администрации президента США Дональда Трампа лишить Гарвардский университет еще $1 млрд, выделенные на медицинские исследования.

Источники издания уточняют, что сначала администрация США планировала относиться к Гарварду снисходительнее, чем к Колумбийскому университету, которого власти также лишили финансирования. Однако теперь чиновники хотят оказать еще большее давление.

Ранее администрация США направила университету список требований, который, по словам источников WSJ, был «конфиденциальной отправной точкой для переговоров». Представители вуза же опубликовали список, публично с ним не согласившись.

По словам представителей вуза, требование о том, чтобы Гарвард позволял федеральному правительству осуществлять надзор за приемом, наймом и идеологией студентов и сотрудников, было обречено на провал.

14 апреля руководство университета отклонило требование властей пресечь пропалестинские протесты в вузе и свернуть программы инклюзивности. В ответ целевая группа Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом обвинила Гарвард в «иждивенческом мышлении». Власти США уже заморозили более $2,2 млрд грантов Гарварда и $60 млн по контрактам, а также аннулировали еще два гранта на $2,7 млн.

О реакции зарубежных СМИ на конфликт господина Трампа с Гарвардом — в материале «Ъ».