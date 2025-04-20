Главные новости 14–20 апреля. Кавказ

Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда по 1 млн руб. каждому селу и школе Южной Осетии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель главы Ессентуков, возглавляющий комитет по управлению муниципальным имуществом, заключен под стражу до 9 июня по делу о превышении должностных полномочий при незаконном распределении земельного участка.

Ингушетия стала единственным регионом России, где отсутствуют приемные семьи, а дети-сироты воспитываются исключительно родственниками.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Ставропольском крае достигла 7680 руб., превысив общероссийский показатель в 7548 руб. и средний по СКФО в 7151 руб.

ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2025 году проведет масштабные ремонтные работы на 3,8 тыс. км линий электропередачи в семи регионах СКФО, стоимостью 4,9 млрд руб.

В 2024 году более 70 фермерских хозяйств Северной Осетии стали получателями грантов «Агростартап». Общий объем государственной поддержки составил почти 160 млн руб.

В Ставропольском крае в марте 2025 года объем выданных потребительских займов уменьшился более чем в два раза. Регион занял 18 позицию в общероссийском рейтинге по количеству оформленных потребкредитов.

Курорты Карачаево-Черкесии Архыз и Домбай вошли в тройку самых популярных зимних курортов России сезона 2024-2025.

Судебные приставы Ставропольского края с начала 2025 года взыскали с должников 175 млн руб. алиментов. В первом квартале в подразделениях ФССП региона на исполнении находилось свыше 11 тыс. производств о взыскании средств на содержание детей.

В марте средняя стоимость новых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе снизилась до 2,55 млн руб., что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.