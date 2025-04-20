Жители Сукко считают свои пляжи пригодными для туристов

Общественники и владельцы пляжного бизнеса курорта Сукко выступили против полного закрытия береговой линии после запрета Роспотребнадзора на проведение пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе. Об этом пишут «Кубанские новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как считают жители Сукко, полное закрытие береговой линии не имеет смысла, поскольку часть их пляжей не пострадала, пишет издание. При этом территория входит в перечень мест, куда доступ к морю будет закрыт.

Общественники сняли видео, где показывают чистую морскую воду и пляжи. По их словам, мазут до них не доходит, а его разводы замечены не были.

Однако береговая линия официально закрыта для использования, так как является частью территории Анапы.

Как отмечает издание, жители села предложили оценивать каждый объект отдельно, как это уже бывало в 90-е годы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности открытия курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов нефтепродукта. Оперштаб Кубани сообщил, что сезон состоится с ограничениями.

Андрей Николаев