Лавров: ЕС хочет возобновить нацизм, запрещая чиновникам ехать в Москву 9 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз открыто стремится возродить идеологию нацизма, запрещая своим чиновникам посещать Москву на 9 мая. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где была уничтожена и запрещена Нюрнбергским трибуналом», — сказал господин Лавров.

Он добавил, что Россия не будет с этим мириться и приложит все силы, чтобы эта идеология не поднимала головы, была уничтожена раз и навсегда, а Европа вернулась к своим истинным ценностям. Министр выразил надежду, что большинство представителей ЕС не подчинятся таким запретам.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Евросоюз дал странам-кандидатам четкие инструкции не участвовать в параде Победы в Москве. Некоторые лидеры, несмотря на это, подтвердили намерение посетить Москву, среди них — президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.