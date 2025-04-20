В Сочи к 80-летию Победы создадут мурал «Город-госпиталь»

В Сочи к 80-летию Великой Победы на учебном корпусе Сочинского института РУДН оформят мурал «Город-госпиталь». Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта, проект, в котором участвуют студенты и профессиональный художник-муралист, будет посвящен подвигу местных врачей и медсестер, вернувших на фронт сотни тыс. бойцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На мурале покажут архитектуру сочинских госпиталей и образ выдающегося хирурга Николая Агапова, который провел более 5 тыс. операций в годы войны. Надпись «Город-госпиталь» выполнена шрифтом из советских газет и дополняет георгиевскую ленту.

Начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов отметил, что все социально значимые инициативы молодежи в городе находят поддержку. В год юбилея Великой Победы сочинцы выражают уважение к истории страны и благодарность защитникам Отечества через волонтерскую деятельность и создание патриотических проектов.

Андрей Николаев