Новороссийские десантники встретили Пасху в зоне СВО

Новороссийские и ульяновские десантники встретили святой праздник Пасхи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telеgram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Накануне Пасхи военные священники посетили храмы, которые построили под землей новороссийские и ульяновские десантники в Херсонской и Запорожской областях. Военнослужащим привезли куличи, освещать которые начали в Великую субботу.

Новороссийские казаки во главе с исполняющим обязанности атамана, советником атамана Кубанского казачьего войска Сергеем Сюсюкой в Пасхальную ночь обеспечивали правопорядок на территории всех 20 храмов Новороссийска.

В Крыму на Пасху испекли гигантский кулич и украсили его пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова.

Андрей Николаев