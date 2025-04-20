В Новороссийске в Пасхальную ночь казаки обеспечили порядок в 20 храмах города

В Пасхальную ночь новороссийские казаки во главе с исполняющим обязанности атамана, советником атамана Кубанского казачьего войска Сергеем Сюсюкой обеспечивали безопасность и правопорядок на территории всех 20 храмов города-героя. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admnvrsk.ru Фото: admnvrsk.ru

Казаки также участвовали в праздничных богослужениях и крестных ходах. Дежурство продолжалось до поздней ночи, Пасхальная ночь в Новороссийске прошла без происшествий.

С семи часов утра казаки снова приступили к обеспечению правопорядка на прихрамовых территориях муниципалитета.

Господин Сюсюка поблагодарил казаков и атаманов первичных обществ за службу, отметив, что во время дежурства все сработали четко и слаженно.

Андрей Николаев