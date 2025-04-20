«Трактор» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на своем льду обыграл минское «Динамо» — 3:1 — в пятом матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Трактор» выиграл серию до четырех побед со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Трактор» Фото: ХК «Трактор»

В составе «Трактора» голы забили Виталий Кравцов (42-я и 60-я минуты) и Арсений Коромыслов (45). У «Динамо» отличился Илья Усов (50).

Челябинский клуб шестой раз в своей истории вышел в полуфинал play-off КХЛ. В сезоне-2012/13 команда добралась до финала, где уступила московскому «Динамо» со счетом 2:4.

В полуфинале «Трактор» сыграет с победителем серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом», счет в которой на данный момент равный — 2:2.

Таисия Орлова