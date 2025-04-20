В Оперштабе Кубани рассказали, как пляжи Анапы очищают от мазута

На побережье Анапы продолжается очистка береговой линии от нефтепродуктов. Спецтехника завершила работы на участке от «Лечебного пляжа» до реки Анапки, сообщили 20 апреля в Оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин уточнил, что работы продолжаются с 11 утра на участке от реки Анапки до «Зори Анапы». Здесь задействованы четыре единицы техники. Из песка были выкопаны все инородные тела, которые могли помешать уборке. С 21 апреля начнутся работы на новом участке от «Зори Анапы» до прохода «Бора-Бора», где уже проведена подготовка.Планируется, что к середине недели будет очищено 18 га пляжных территорий.

В ближайшее время в Анапе начнется эксперимент с новыми матами для сбора мазута со дна водоемов.

Как сообщил директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов, восемь организаций представили свои разработки, некоторые из них находятся на завершающей стадии испытаний.

Андрей Николаев