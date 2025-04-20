Екатеринбургский митрополит Евгений выступил против мигрантов-радикалов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время пасхального обращения высказался о мигрантах, которые приезжают в Россию. Как следует из его речи, опубликованной на сайте Екатеринбургской епархии, по его мнению, некоторые приезжих несут угрозу не только для христианства, но и для «мирного традиционного российского ислама».

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«В нашу страну беспрестанным многотысячным потоком едут люди, для которых Святая Русь Воскресшего Христа, имеющая многовековой опыт мирного сосуществования с народами разной веры – это пережиток и анахронизм. Наши законы, наш опыт бережного межрелигиозного сосуществования им чужд. Слишком многие из них едут не для того, чтобы жить с нами, а чтобы жить вместо нас»,— говорится в речи митрополита.

Он отметил, что «многочисленные радикально настроенные люди», открыто презирают традиции, которые сложились в России. «Коррумпированные чиновники раздают им паспорта, продажные судьи вместо того, чтобы справедливо наказывать радикалов, наказывают тех, кто им противостоит»,— заявляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Напомним, в ночь с 19 на 20 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга прошло Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Евгений.