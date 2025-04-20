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Пасхальное богослужение прошло в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга

В ночь с 19 на 20 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга прошло Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Праздничное богослужение посетили первые лица города и области.

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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

По данным Екатеринбургской епархии, ночь в Храм--на-Крови в Екатеринбург был доставлен Благодатный огонь.

С праздником уральцев поздравил полпред Артем Жога, он посетил храм в Югре во время рабочей поездки. Врио главы Екатеринбурга Денис Паслер также поздравил православных христиан. «Духовная жизнь нашего региона и всей страны пронизана христианскими заповедями милосердия и добра, идеалами гуманизма и справедливости. Эти вечные ценности являются основой для гармоничной жизни людей»,— написал он у себя в Telegram-канале и поблагодарил Екатеринбургскую митрополию за активную просветительскую и благотворительную деятельность.

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