Белгородский завод ОМК увеличил финпоказатели в 2024 году

ООО «Белгородский завод энергетического машиностроения» («Белэнергомаш — БЗЭМ», входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК) отработал 2024 год с чистой прибылью в 5,8 млрд вместо 6,1 млрд руб. в 2023 году, снизив ее на 4%. Информация об этом появилась в финансовой отчетности компании. В 2022-ом чистая прибыль компании приросла в 3,8 раза — с 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом выручка предприятия за год выросла на 21%: с 26 до 31 млрд руб. Дебиторскую задолженность «Белэнергомаш» уменьшил с 8,4 до 8,1 млрд руб. (-4,4%). Кредиторская тоже снизилась на 2% — до 10 млрд руб.

Себестоимость продаж в прошлом году составила -20 млрд руб. против -14,8 млрд руб. в 2023-м. Прибыль от продаж уменьшилась почти на миллиард: с 7,7 млрд руб. до 6,6 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. С 2020 года входит в ОМК, владельцем 100% долей обозначен подконтрольный холдингу «Выксунский металлургический завод». Управляется столичным АО «С.П.Р.»

О том, как закончил финансовый год крупнейший производитель мороженого в Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова