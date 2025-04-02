Белгородский производитель мороженого нарастил финпоказатели в 2024 году

АО «Белгородский хладокомбинат», крупнейший производитель мороженого в регионе, по итогам 2024 года увеличил выручку и чистую прибыль. Согласно финансовой отчетности компании, выручку АО увеличило на 78,8% до 1,8 млрд руб. — против 1,4 млрд руб. в 2023 году. Чистая прибыль выросла на 57,5% до 67 млн руб. Годом ранее показатель составлял 38,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Себестоимость продаж в прошлом году составила 1,6 млрд руб. против 1,3 млрд руб. в 2023-м. Прибыль от продаж выросла почти в два раза: с 53,9 млн руб. до 93 млн руб.

Согласно годовой отчетности компании, уставный капитал АО составляет 112 164 руб., он разделен на 84 123 обыкновенных акции и 28 041 привилегированных. Владельцем 24,51% акций является гендиректор общества Георгий Бузиашвили, 24,86% — у члена совета директоров Ольги Кулешовой. Остальные акции распределены между физлицами, пакет каждого из них не превышает 6,2%.

Анна Швечикова