FT: в Эстонии заявили о проблемах для ЕС и G7 при разморозке активов России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил о серьезных финансовых рисках для Евросоюза и стран G7 в случае разморозки российских активов. В интервью The Financial Times он отметил, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует продление санкций ЕС, связанных с этими активами, Европа и США будут вынуждены нести основную ответственность за выплату займа Киеву в размере €20 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Фото: SMITH / Pool / Reuters Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Фото: SMITH / Pool / Reuters

«Проблема в том, что активы, служащие обеспечением для этих кредитов, исчезнут в случае отмены санкций»,— сказал Маргус Цахкна. «Если санкции будут сняты, активы Центрального банка России будут возвращены Москве, и этого допустить нельзя»,— добавил он. Еврокомиссия сейчас разрабатывает альтернативные планы на случай, если санкции продлить не удастся, но многие из них считаются ненадежными. МИД Эстонии выступает за конфискацию активов.

Всего страны G7 согласовали механизм использования замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита на сумму около $50 млрд, который должен погашаться за счет доходов с этих резервов. В этом году Великобритания и Канада уже направили Украине транши из средств, полученных с замороженных активов. Власти России называют действия с замороженными активами незаконными.