У отеля Hilton в Берлине один человек получил огнестрельное ранение

Сегодня около 4:45 по местному времени (05:45 мск) перед берлинским отелем Hilton прозвучали звуки выстрелов. Как сообщает немецкое издание B.Z., минимум один человек получил ранения.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают минимум двух подозреваемых. Район места происшествия оцеплен. О каких-либо задержанных на данный момент не сообщалось.

Второй случай стрельбы произошел в федеральной земле Гессен в городе Бад-Наухайме. Как сообщает Focus, неизвестный мужчина начал стрельбу около жилого дома. Сообщается о двух погибших. Преступник в розыске.