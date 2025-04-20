Двух солдат из Удмуртии передали России в рамках обмена пленными «246 на 246»

Двоих военнослужащих из Удмуртии передали российской стороне в рамках обмена пленными с Украиной, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Кушко. Обмен состоялся 19 апреля по формуле «246 на 246».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР, vk Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в УР, vk

В рамках обмена стороны также передали тяжелораненых военнослужащих — 31 украинский солдат на 15 российских. Сейчас освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Минобороны РФ указывает, что посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, 19 марта между Москвой и Киевом состоялся обмен по формуле «175 на 175». Тогда из плена также вернули двух военнослужащих из Удмуртии.