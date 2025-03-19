Украина передала двух участников СВО из Удмуртии по обмену пленными «175 на 175»

Украина передала РФ двух участников СВО из Удмуртии в рамках обмена военнопленными в формате «175 на 175», сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в республике. Один военнослужащий провел в украинском плену 1 год, второй — 1 год и 3 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии Фото: Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии

Всего в РФ вернулись 175 солдат. Российская сторона в свою очередь передала Украине 175 солдат, 22 из них — с тяжелыми ранениями. Как пишет “Ъ” со ссылкой на Минобороны, РФ передала украинской стороне тяжелораненых в качестве «жеста доброй воли».

Сейчас солдаты РФ находятся в Белоруссии. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. Позднее их доставят в РФ.

Напомним, за прошлый год омбудсмену региона поступило более 600 обращений о розыске участников СВО. Общее количество обращений, связанных со спецоперацией, увеличилось за указанный период в 3,5 раза.