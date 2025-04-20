WSJ рассказала, как министры пытались пообщаться с Трампом для ослабления пошлин

Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник пытались поговорить с президентом США Дональдом Трампом о том, чтобы тот поставил на паузу объявленные им пошлины. Этой беседе мешал идеолог пошлинной войны — торговый советник президента Питер Наварро, который «постоянно крутился» возле Овального кабинета и не давал противникам тарифов изложить свою позицию президенту, пишет The Wall Street Journal. Но министры все же смогли улучить момент, чтобы побеседовать с господином Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр торговли Говард Лютник (справа) и министр финансов Скотт Бессент

Фото: Nathan Howard / Reuters Министр торговли Говард Лютник (справа) и министр финансов Скотт Бессент

Фото: Nathan Howard / Reuters

Министры выждали, пока господин Наварро отлучится на встречу с советником по экономике Кевином Хассеттом в другой части Белого дома. Они воспользовались отсутствием советника, чтобы изложить президенту свое видение насчет пошлин. В итоге они находились в кабинете президента до тех пор, пока господин Трамп в соцсети Truth Social не объявил о 90-дневной паузе по масштабным пошлинам, сообщили источники WSJ.

Господин Наварро назвал публикацию WSJ «очередным фейком от анонимных источников». Представитель господина Бессента не подтвердил и не эту опроверг информацию. Представитель Говарда Лютника заявил, что команда президента работает сообща. «Мы полностью сосредоточены на реализации планов президента Трампа»,— сказал он.

Подробнее о торговой войне США с миром — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».