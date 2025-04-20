Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спасатели нашли тело шестилетнего мальчика, провалившегося под лед на реке Тосна

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно обнаружили тело шестилетнего ребенка, провалившегося под лед на реке Тосна в районе города Никольское 23 марта. Поиски продолжались почти месяц.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как уточнили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, поисковые работы были осложнены сильным течением реки, активным движением льда по реке Тосна в первые пять суток. Тем не менее, мероприятия проводились ежедневно со дня поступления информации о происшествии.

На месте обнаружения погибшего находился поисковый отряд «ЛизаАлерт». Тело было транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в поисках утонувшего мальчика волонтеры просканировали более 21 тыс. кв. м. реки Тосна и изучили 1,3 км вдоль берега. Помогать искать погибшего помогали местные жители. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все