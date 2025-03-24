По факту гибели мальчика в реке Тосна возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) по факту гибели шестилетнего мальчика в городе Никольское, сообщает СУ СК по Ленобласти.

Несовершеннолетний провалился под лед реки Тосна у дома 16 по улице Октябрьская. Следственно-оперативная группа после получения информации немедленно выехала на место трагедии и опросила очевидцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что тело погибшего рыбака подняли спасатели со дна реки Луги в Кингисеппском районе. В аварийно-спасательной службе Ленобласти напомнили, что в текущее время года выходить на лед водоемов чрезвычайно опасно.

Андрей Маркелов