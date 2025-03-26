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Водолазы не смогли найти тело мальчика, провалившегося под лед реки Тосна

Водолазная группа «ДобротворецЪ» закончила поиски шестилетнего ребенка, утонувшего в реке Тосна. Об этом говорится на странице сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Водолазная группа, занимавшаяся поисками утонувшего мальчика в реке Тосна.

Водолазная группа, занимавшаяся поисками утонувшего мальчика в реке Тосна.

Фото: vk.com / divers.dobrotvorec

Водолазная группа, занимавшаяся поисками утонувшего мальчика в реке Тосна.

Фото: vk.com / divers.dobrotvorec

Тело мальчика так и не нашли. Волонтеры просканировали более 21 тыс. кв. м. реки и изучили 1,3 км вдоль берега. Помогать искать погибшего помогали местные жители.

Как писал ранее «Ъ-СПб», трагедия случилась 23 марта. Несовершеннолетний вышел на лед у дома 16 по улице Октябрьская в городе Никольское и провалился под лед. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Андрей Маркелов

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