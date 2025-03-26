Водолазы не смогли найти тело мальчика, провалившегося под лед реки Тосна

Водолазная группа «ДобротворецЪ» закончила поиски шестилетнего ребенка, утонувшего в реке Тосна. Об этом говорится на странице сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водолазная группа, занимавшаяся поисками утонувшего мальчика в реке Тосна.

Фото: vk.com / divers.dobrotvorec Водолазная группа, занимавшаяся поисками утонувшего мальчика в реке Тосна.

Фото: vk.com / divers.dobrotvorec

Тело мальчика так и не нашли. Волонтеры просканировали более 21 тыс. кв. м. реки и изучили 1,3 км вдоль берега. Помогать искать погибшего помогали местные жители.

Как писал ранее «Ъ-СПб», трагедия случилась 23 марта. Несовершеннолетний вышел на лед у дома 16 по улице Октябрьская в городе Никольское и провалился под лед. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Андрей Маркелов