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Трехметровые пасхальные композиции поставили в центральной части Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга установили пасхальные фотозоны, сообщили в городской администрации. Трехметровые композиции, посвященные Светлой Пасхе, появились у часовни святой Екатерины, храма Большой Златоуст и на улице Вайнера.

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Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

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Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

Фото: Фонд Святой Екатерины

Жители и гости города фотографируются на фоне ярких пасхальных арт-объектов. По данным мэрии, ежегодно арт-объекты устанавливает Фонд святой Екатерины.

С 19 на 20 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга прошло Пасхальное богослужение. Ночью в Храм-на-Крови в Екатеринбург был доставлен Благодатный огонь.

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