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Полпред Артем Жога поздравил жителей Урала с Пасхой
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил уральцев с Пасхой.
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«Пасха — это праздник возрождения, обновления и добра. Он вдохновляет нас верить в лучшее. В эти дни мы должны помнить о нашей общей цели – о Победе и мире»,— написал господин Жога у себя в Telegram-канале.
Полпред опубликовал фотографии из храма в Ханты-Мансийском автономно округе (ХМАО-Югра), где он посетил службу вместе с губернатором Русланом Кухаруком. Напомним, накануне он провел встречу с главой региона и вручил государственные награды жителям Югры.