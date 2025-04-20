Верховный суд США приостановил депортацию мигрантов из Венесуэлы

Верховный суд США принял иск Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) и временно запретил властям депортировать мигрантов из Венесуэлы. Администрация президента Дональда Трампа требовала отклонить иск.

Группу мигрантов из Венесуэлы обвиняют в связях с группировкой Трен-де-Арагуа, которая в США признана террористической. Постановление об их депортации из Соединенных Штатов принято на основе закона об иностранных врагах, который позволяет вынести решение без судебного процесса. В последний раз закон применялся во время Второй мировой войны.

«Они (мигранты из Венесуэлы,— "Ъ") были арестованы в ходе тщательно спланированных и проведенных рейдов, недавно проведенных министерствами юстиции и внутренней безопасности»,— сообщал советник Трампа Стивен Миллер (цитата по CBS News).

Всех задержанных мигрантов из Венесуэлы содержат в тюрьме Блубоннет в Техасе. Их точное количество неизвестно. ACLU в иске указала, что решение о депортации принято без доказательств о связи задержанных с группировкой Трен-де-Арагуа.