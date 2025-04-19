В воскресенье, 20 апреля, на территории Республики Татарстан ожидается до +27 градусов, осадки и гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 20 апреля в Татарстане прогнозируется до +27 градусов и гроза

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 20 апреля в Татарстане прогнозируется до +27 градусов и гроза

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В течение суток в республике пройдут кратковременные дожди. Днем и вечером местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем ожидается от +22 до +27 градусов.

В Казани ночью прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура будет колебаться от +13 до +15 градусов. Днем также ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а максимальная температура воздуха составит от +24 до +26 градусов.

Ранее Гидрометцентр республики предупреждал об аномально жаркой погоде в Татарстане с 18 по 23 апреля. Среднесуточные температуры прогнозируются на уровне 9–12 градусов выше нормы.

Влас Северин