В Татарстане с 18 по 22 апреля температура воздуха составит от +21 до +27°, а 23 апреля опустится до +17...+22°, что на 9–12° выше нормы, возможны тепловые удары. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аномальная жара прогнозируется в Татарстане с 18 по 22 апреля

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Аномальная жара прогнозируется в Татарстане с 18 по 22 апреля

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В оперативном предупреждении говорится, что из-за жары возможны тепловые удары и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Жителей республики просят избегать перегрева, носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и по возможности ограничить пребывание на солнце. В случае ухудшения самочувствия рекомендовано обращаться по номеру 112.

Артём Дергунов