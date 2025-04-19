В Ростове цена килограмма клубники в рознице увеличилась до 1,5 тысячи рублей

В сетевых магазинах Ростовской области за 1 кг свежей клубники придется заплатить почти 1,5 тыс. руб. Это в три раза выше, чем годом ранее, сообщает Rostovgazeta.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Еще не во всех сетевых магазинах можно найти клубнику. К примеру, в "Пятерочках", расположенных в спальных районах города ее в продаже нет. В супермаркете "Магнит у дома" упаковку весом 250 гр. предлагают по цене 329 руб. Как указано на этикетке, ягода выращена в Кисловодске. Цена на нее совсем не низкая, за 1 кг такой ягоды покупатель отдаст 1 тыс. 316 руб.

В торговых палатках Ростова клубнику из Греции можно найти и дешевле — 500 руб. за кг, турецкую ягоду реализуют по 350 руб. за 1 кг, примерно столько же стоят плоды из Азербайджана.

Самой дорогой оказалась клубника из Белореченска. Корреспонденту удалось найти эту ягоду лишь в единственном месте — торговой точке, расположенной в спальном районе донской столицы. Ее стоимость — 1 тыс. 500 руб. за кг.

Валентина Любашенко