Путин поздравил бойцов СВО и всех христиан с наступающей Пасхой

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым поздравил с наступающей Пасхой всех участников СВО и христиан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Хочу сегодня, в преддверии Пасхи, поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство и православие и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех, у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его»,— сказал президент (трансляцию вел kremlin.pool).

Также президент сообщил об остановке всех боевых действий с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Господин Путин уточнил, что ВС РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, поскольку Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам. По его мнению, «ход пасхального перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос».

Екатерина Отрашкевич