Жилец одного из домов на Приозерском шоссе избил фельдшера скорой помощи

Около половины шестого утра 18 апреля в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне вечером к ним с ушибами головы обратился 49-летний фельдшер бригады скорой помощи, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, он был избит жильцом одной из парадных дома 18 по Приозерскому шоссе. Последнего также доставили в медицинское учреждение. Фельдшера же отпустили на амбулаторное лечение после оказания помощи. По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный пассажир автобуса в Гатчине выстрелил в пожилого оппонента из газового пистолета.

Андрей Маркелов