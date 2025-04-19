«Салават Юлаев» сократил отставание от «Спартака» в серии play-off КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл московский «Спартак» — 4:3 — в пятом матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии до четырех побед — 3:2 в пользу москвичей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Салават Юлаев» Фото: ХК «Салават Юлаев»

Автором победной шайбы стал Скотт Уилсон (61-я минута). Также он забил гол в основное время (2). Кроме него в составе «Салавата Юлаева» отличились Денис Ян (20) и Александр Хмелевский (21). У «Спартака» шайбы забросили Иван Морозов (9, 31) и Павел Порядин (30).

Шестой матч серии пройдет 21 апреля в Москве.

Таисия Орлова