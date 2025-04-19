Благодатный огонь доставят в Россию в специальной лампаде

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного приняла Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Святыню перевезут в Москву в защищенной лампаде, разработанной для авиаперелетов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

Огонь распространят по приграничным регионам — Белгородской, Курской и Брянской областям, а также доставят в 15 столичных храмов. В дальние города, включая Владивосток и Мурманск, святыня попадет авиарейсами.

На фоне этого в Молдавии задержали архиепископа Маркела, не дав ему вылететь за огнем. «Власти препятствуют канонической церкви»,— заявил священник Святослав Шевченко. В РПЦ назвали инцидент вопиющим.